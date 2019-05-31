بومبيو: ننسق الجهود مع ألمانيا بشأن الشمال السوري

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه سيبحث مع مسؤولي وزارة الدفاع الألمانية، كيفية تنسيق الجهود في الشمال السوري، مشيراً إلى أن "أميركا تعمل لإيجاد حل سياسي للنزاع في سوريا، ومنع تصعيد العنف"، لافتا إلى أن "جهود أميركا تتمثل في إيجاد حل في سوريا، على أن يكون قرار مجلس الأمن رقم 2254 هو المرجع".
ولفت إلى أن "واشنطن تلزم قواتها بالعمل لتحقيق آلية للحد من تصعيد العنف ووضع نظام كمنطقة واقية، لمنع حدوث هجمات من الجانبين السوري أو التركي"، مشيراً إلى "اننا نعمل بشكل جماعي ونأمل أن نحقق تقدما".
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