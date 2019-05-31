المركزي الإيراني: وجدنا طريقة لاستلام أموالنا من مبيعات النفط

أفاد محافظ ​البنك المركزي​ ال​إيران​ي عبد الناصر همتي بأن "إيران تمكنت من إيجاد طريقة لاستلام عائداتها المالية من مبيعات ​النفط​"، موضحًا أن "​الولايات المتحدة​ سعت إلى خفض مبيعات إيران النفطية لكننا عثرنا على طرق عملية ووسائل للحصول على عائداتنا النفطية، بحيث لا يمكن لواشنطن التأثير عليها".

وأكد همتي أن "مساعي الولايات المتحدة وحلفائها لإخضاع طهران ستبوء بالفشل"، مشددًا على أن "​الوضع الاقتصادي​ في إيران خلال العام الحالي أفضل مما كان عليه العام الماضي".

ولم يكشف عن طبيعة الآلية لكنها تأتي في وقت تشدد فيه واشنطن الضغوطات على الدول المستوردة للخام لوقف مشتريات النفط الإيراني بشكل كامل.

وقبل ذلك أعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران برايان هوك أن واشنطن ستعاقب أي دولة تشتري النفط من إيران بعد الثاني من أيار، وهو تاريخ انتهاء الإعفاءات من ​العقوبات الأميركية​، التي منحت لثماني دول منها ​الصين​ و​الهند​.