حاتمي: صفقة القرن ستفشل بوعي الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي أن "صفقة القرن، تمثل خطوة اخرى من قبل الذين يساعدون على تحقيق اهداف الكيان الصهيوني واميركا في المنطقة، وهذا المشروع سيفشل بوعي الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة ويقظتهم"، مشيراً إلى أن "يوم القدس من مبادرات الامام الخميني الراحل، والذي كان له بركات عديدة على الشعب الفلسطيني ومضطهدي العالم واليوم نشهد بركات وفوائد هذا الاختيار".
ولفت إلى أن "الذين يمارسون الظلم اليوم ضد الشعب الفلسطيني، قد تم طردهم في زمن ما من العديد من الدول الاوروبية، ولذلك ومن اجل التخلص من شرهم تم توجيههم الى فلسطين"، مشيراً إلى أن "الدول الاوروبية والغربية ومن اجل ان تتمكن من الحيلولة دون وحدة المسلمين واتحادهم، قامت بتهجير جماعات الى فلسطين لتشكيل الكيان الصهيوني الغاصب، من اجل تحقيق مآربهم، وينهبوا الدول الاسلامية".
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