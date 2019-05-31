شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب مناقشة عامة بسبب أزمة عجز الأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول أزمة عجز الأطباء وسياسة الحكومة فى التصدى لهذه الأزمة التى أصبحت منتشرة بكثرة خاصة فى القرى والمدن وتحديدا فى الوحدات الصحية.

وأوضح فليفل، أن منظومة الصحة من المفترض أنها تشهد اهتماما من قبل مؤسسات الدولة، ولابد أن يتم ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، من خلال شعور المواطنين بتحسن فى الخدمة المقدمة للمرضى، مشددا على ضرورة سد العجز فى الأطباء والأجهزة الطبية وبعض التخصصات النادرة فى بعض المستشفيات خاصة المركزية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض الوحدات الصحية فى مختلف المحافظات عبارة عن مبانى خاوية لا يوجد بها خدمة او تقدم رعاية صحية للمواطنين سوى إسعافات أولية فقط، مطالبا بعمل حصر بكل الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية والمستشفيات والتخصصات النادرة والعجز فى أى منها على أن يتم إعادة توزيع الأطباء وفقا للكثافة السكانية فى كل وحدة او مستشفى مركزى.