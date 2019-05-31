شكرا لقرائتكم خبر عن الرسوم المفروضة على المكالمات والتلغرافات لصالح أعمال الخير بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها عقب العيد مباشرة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بشأن فرض رسم إضافى للأعمال الخيرية.

وحددت المادة الثانية من مشروع القانون 6 فئات سيتم فرض عليها رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية، حيث نصت المادة على أن يفرض رسم إضافى يخصص للأعمال الخيرية طبقا للفئات الآتية :

1:جنيهان عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية لخارج القطر وخمسون قرشا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية داخل القطر.

2: خمسون قرشا عن كافة التلغرافات والمكالمات التليفونية الخارجية المتبادلة داخل القطر متي زادت قيمة المكالمات الخارجية على ثلاثة جنيهات.

Advertisements

3: جنيهان عن كل تذكرة درجة أولى والنوم التي تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

4: جنيه واحد على كل تذكرة درجة تانية تزيد قيمتها على مائة جنيه مصري.

5: جنيهان على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الطوالي التي تزيد على مائة جنيه.

6: جنيه واحد على قيمة جميع أنواع الاشتراكات على خطوط الضواحي التي تزيد على مائة جنيه.