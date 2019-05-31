شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة معارض قطرى للقطريين لمواجهة تآمر تميم ضد الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، رسالة إلى الشعب القطرى طالبه فيها بعدم الوقوف بجانب الحكومة القطرية، لأنهم يتآمرون ضد الدول العربية.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "إلى أهلي في قطر وقوفك مع حكومة تميم بن حمد يعني وقوفك مع التآمر على شعوب الخليج وأمنها واستقرارها وسفك دماء أهلنا في ليبيا واليمن ومصر والسودان وسوريا والعراق، إن كنت لا تستطيع الوقوف مع الحق فلا تصفق للباطل".

وتابع جابر المرى، أن حكومة تميم بن حمد طلقت بالـ 3 من الخليج بعد أن أصرت على خيانتها طوال 20 عاما، فلن تتوقف أزمة قطر بوجود أسرة العاق في سدة الحكم ، والأمر بيد أسرة آل ثاني والشعب القطري الأصيل.

Advertisements