الارشيف / اخبار العالم

تعرف على رسالة معارض قطرى للقطريين لمواجهة تآمر تميم ضد الشعوب العربية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة معارض قطرى للقطريين لمواجهة تآمر تميم ضد الشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، رسالة إلى الشعب القطرى طالبه فيها بعدم الوقوف بجانب الحكومة القطرية، لأنهم يتآمرون ضد الدول العربية.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "إلى أهلي في قطر وقوفك مع حكومة تميم بن حمد يعني وقوفك مع التآمر على شعوب الخليج وأمنها واستقرارها وسفك دماء أهلنا في ليبيا واليمن ومصر والسودان وسوريا والعراق، إن كنت لا تستطيع الوقوف مع الحق فلا تصفق للباطل".

وتابع جابر المرى، أن حكومة تميم بن حمد طلقت بالـ 3 من الخليج بعد أن أصرت على خيانتها طوال 20 عاما، فلن تتوقف أزمة قطر بوجود أسرة العاق في سدة الحكم ، والأمر بيد أسرة آل ثاني والشعب القطري الأصيل.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على رسالة معارض قطرى للقطريين لمواجهة تآمر تميم ضد الشعوب العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا