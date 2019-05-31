مصرع سائق وإصابة 8 في تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي سائق سيارة نقل مصرعه، وأصيب 8 آخرين، اليوم الجمعة، في تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية بين سيارة نقل أصيب قائدها بغيبوبة سكر، ما أدى إلى اصطدامه بـ4 سيارات أخرى.

ونقتل الجثة والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

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وتلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارًا بوفاة سائق إثر إصابته بغيبوبة سكر، أثناء القيادة، فاصطدم بعدد من السيارات على الطريق الزراعي.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "د أ س 2627" نقل عند منطقة سنديون دائرة مركز قليوب أصيب قائدها بغيبوبة سكر فاصطدم بسيارة أخرى نقل على جانب الطريق، ثم اصطدم بـ3 سيارات أخرى ملاكي.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة النقل الأولى المتسببة في الحادث، وإصابة 8 آخرين، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق.