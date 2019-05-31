مئات الآلاف من الجزائريين يطالبون بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - (د ب أ):
طالب مئات الآلاف من الجزائريين في الحراك الذي تشهده البلاد للجمعة الـ16 بمحاسبة وزير الدفاع الأسبق في فترة الحرب الأهلية الجنرال خالد نزار.
ويرى المحتجّون الذين خرجوا اليوم في الساحات الكبرى بالعاصمة الجزائر، أن الجنرال نزار واحد من مهندسي الحرب الأهلية، أو ما يطلق عليها العشرية السوداء التي مرت بها البلاد في التسعينات ، مؤكّدين أنه "تسبب بمواقفه في مقتل أكثر من 250 ألف جزائري ".
لم ينس الجزائريون الذين خرجوا في مظاهراتهم اليوم ما مرت به البلاد خلال ما يزيد على العقد في فترة الإرهاب، منادين "أولا ش سماح يا نزار" أي لن نسامحك يا نزار، معتبرينه "مهندس المجازر التي عاشها الجزائريون خلال ما يعرف بعشرية الدم".
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