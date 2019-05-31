المغرب يوقف إيطاليا يشتبه بتزعمه إحدى خلايا المافيا

وكالات- أوقفت الشرطة المغربية مواطنا إيطاليا يشتبه بتزعمه أحد فروع مافيا كامورا، وتورطه في جرائم قتل واتجار دولي بالمخدرات وابتزاز رجال أعمال، بحسب بيان للإدارة العامة للأمن الوطني.
وأوقف رافاييل فاليفوكو (56 سنة) في مدينة طنجة (شمال) مساء امس الأربعاء 29 ماي 2019، ويشتبه بكونه زعيم خلية "بارانسا" التابعة لمافيا كامورا، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس الخميس.
وأوضح البيان أن السلطات الايطالية كانت اصدرت مذكرة توقيف دولية بحق فاليفوكو اضافة الى كونه مدرجا ضمن النشرة الحمراء للملاحقين من جانب الشرطة الدولية (أنتربول).
ويخضع المشتبه به لتحقيق بإشراف النيابة العامة المغربية، في انتظار بت امر تسليمه للسلطات القضائية الإيطالية.
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