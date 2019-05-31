أجاب أبو عبيدة يوسف العنابي، أحد أهم قادة تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، على أسئلة وجهها له الصحافي في فرانس24 وسيم نصر، تطرق خلالها للحراك في الجزائر، والعلاقة مع تنظيم "داعش"، ووضع الرهينة الفرنسية صوفي بيترونين والتهديدات الموجهة لفرنسا ولمصالحها في منطقة الساحل. القيادي الجهادي موضوع على القائمة السوداء الأمريكية للإرهابيين الدوليين منذ عام 2015.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو / صحفي من "فرانس 24" يجري حوارا مع قيادي في تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي حول... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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