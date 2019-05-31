الأردن يدين تفجيرات كركوك الإرهابية بالعراق

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية التفجيرات الإرهابية التي وقعت في محافظة كركوك في شمال العراق وأسفرت عن مقتل وإصابة عدة أشخاص.
وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان سلمان القضاة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - تضامن المملكة مع حكومة وشعب العراق في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى الذي يستهدف
وعبر عن أحر التعازي بالضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.
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