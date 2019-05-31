بومبيو: نسعى إلى التحقق من التقارير الخاصة بإعدام دبلوماسيين من كوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم، أن واشنطن تنظر في التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون أقدم على إعدام دبلوماسيين كبار لبلاده في مارس الماضي عقب فشل القمة التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي نهاية فبراير الماضي.

وقال بومبيو - في مؤتمر صحفي اليوم خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين- "رأينا التقارير التي تشيرون إليها"، مضيفا "نقوم بما في وسعنا للتحقق منها، وليس لدي أي شيء آخر أضيفه على ذلك اليوم"، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

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وكانت صحيفة (شوسون إلبو) الكورية

الجنوبية قد كشفت، في وقت سابق اليوم، عن أن بيونج يانج أعدمت مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة بعد فشل قمة هانوي التي جمعت كيم وترامب في فبراير.



وقالت الصحيفة إن كيم هيوك شول الذي كلّف بالعمل التحضيري لقمة هانوي وسافر إلى العاصمة الفيتنامية بالقطار الخاص لكيم جونج أون أعدم رمياً بالرصاص "لخيانته القائد الأعلى" بعدما أعادته الولايات المتحدة إلى بلاده قبيل القمة.



وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصدر أن "كيم هيوك شول أعدم في مارس في مطار

ميريم مع 4 مسؤولين في الخارجية بعد تحقيق، ولم تذكر الصحيفة أسماء المسؤولين الآخرين الذين أعدموا.. ومثّل كيم هيوك شول بلاده في المحادثات التحضيرية لقمة هانوي مع نظيره الأمريكي ستيفن بيجون".من ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن شين هيي يونج مترجمة كيم أرسلت أيضاً إلى السجن بسبب خطأ في الترجمة خلال القمة.. وتابعت الصحيفة نقلاً عن مصدر دبلوماسي أن يونج لم تترجم مقترح كيم الجديد عندما أعلن ترامب أن "لا اتفاق" وغادر الطاولة.



وانتهت قمة كيم وترامب في هانوي بدون اتفاق وبدون بيان مشترك، حيث لم يتمكنا من الاتفاق بشأن وضع حد للبرامج النووية لبيونج يانج، مقابل رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية.. ومنذ ذلك الحين، صعدت كوريا الشمالية ضغوطاتها خصوصاً بعد قيامها باختبارين صاروخيين.