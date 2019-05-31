المسجد الحرام يتهيأ لاستقبال ليلة الـ27

بدأت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطبيق الخطة التشغيلية لاستقبال ليلة الـ27 من رمضان المبارك في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
يأتي ذلك بمشاركة أكثر من (12) ألف من القوى البشرية من الموظفين والموظفات المؤهلين علميًا وعمليًا على مدار (24) ساعة، وتأمين (25) ألف حافظة ماء زمزم داخل المسجد الحرام، و (16) حافظة في المسجد النبوي، وأكثر من (4000) عامل وعاملة لتطهير وتنظيف صحن المطاف وأروقة المسجد الحرم وساحاته وسطحه، وأكثر من 3500 خزينة للمعتكفين بالمسجد الحرام، و(16) ألف سجادة في المسجد النبوي، وما يزيد عن (11) خدمة عبر المحور الإرشادي بالمسجد الحرام، وفتح (74)باباً إضافياً بالمسجد الحرام ليصل عدد الأبواب المفتوحة في المسجد الحرام (170) بابًا مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن، و(100) باب بالمسجد النبوي، و250 موظفًا لتغطية مداخل الساحات وإرشاد رواد المسجد الحرام لمواقعهم، وتستهدف إدارة المصاحف توزيع (80) ألف مصحف داخل المسجد الحرام، وتوعية قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال عدد من الشاشات الإلكترونية.
وتستعد الرئاسة العامة لليلة السابع والعشرين من رمضان بكامل التجهيزات والآليات المتوفرة لدى الرئاسة العامة ويعمل جميع العاملين بالرئاسة على مدار (24) ساعة لمشاركة رجال الأمن في تنظيم الحشود، وتوجيه قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى الأماكن التي يخف فيها الزحام، ولديها أكثر من 100 إدارة ووحدة منها الإدارات الخدمية التي تعمل بشكل مباشر في المسجد
وستقوم الرئاسة العامة بتوزيع عدد من وجبات إفطار صائم ووجبات السحور على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتوزع على ثلاث فئات، وهي وجبة (شهداء الواجب) والذي يعود أجرها لشهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الله وللذود عن حمى هذه البلاد المقدسة، ووجبة (هدية موظف) والتي توزع الموظفين الميدانيين بالمسجد الحرام تكريمًا لهم على ما يبذلون لخدمة قاصدي المسجد الحرام، ووجبة (هدية صائم) وتوزع داخل مصلى الجنائز وعلى المعتمرين والزوار في المسجد الحرام.
كما دعا الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العاملين والعاملات بالمسجد الحرام إلى الخلاص في عملهم، واحتسابهم الأجر من الله - عز وجل - قائلًا: زملائي وزميلاتي شركاء الشرف في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، أحييكم وأثني على جهودكم التي بذلتموها خلال العشرين يومًا الماضية من شهر رمضان المبارك، لقد قدمتم عملًا مميزًا، والله الله في حسن الختام والاستمرار على التميز الذي رأيناه، فعلينا الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة.
ودعا الرئيس العام كافة زائري وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى التعاون مع منسوبي الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورجال الأمن لتوفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، قائلًا تكتمل هذه الخدمات وتكون بالوجه المطلوب عندما يتعاون الجميع ويتبعون الأنظمة والقوانين التي وضعتها الجهات الإشرافية، وهذا ما يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ودائمًا ما يطالبون بتوفير أفضل الخدمات والتسهيل على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.
كانت هذه تفاصيل خبر المسجد الحرام يتهيأ لاستقبال ليلة الـ27 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.