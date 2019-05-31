وأشار المالكي، إلى أن السفنية سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب، مبينا أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وأردف المتحدث باسم التحالف قائلا "إن العمل العسكري في اليمن هو لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، وأن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن"، موضحا أن دول التحالف تواصل تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف معاناة الشعب اليمني".
وعرض التحالف خلال المؤتمر، أدلة على أسلحة بحرية إيرانية بينها ألغام وكاميرات وعبوات ناسفة استهدفت سفينة محملة بالقمح، وصور أخرى تظهرمحاولة الميليشيات الحوثية تمويه منصات الصواريخ الباليستية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثي أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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