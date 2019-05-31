عاجل-تحالف دعم الشرعية في اليمن: الحوثي أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية

أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي المتمردة، هي أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية، مايشكل تهديدا وجوديا لدول المنطقة وشعوبها، وأضاف أن بعض الأسلحة توجد عليها صور رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويتم تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان، لافتا إلى أن الحوثيين هم مجرد أداة للحرس الثوري الإرهابي للوصول إلى باب المندب.

وأشار المالكي، إلى أن السفنية سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية، وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب، مبينا أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، وأردف المتحدث باسم التحالف قائلا "إن العمل العسكري في اليمن هو لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، وأن الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ البالستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن"، موضحا أن دول التحالف تواصل تقديم الدعم والمساعدات لتخفيف معاناة الشعب اليمني".

وعرض التحالف خلال المؤتمر، أدلة على أسلحة بحرية إيرانية بينها ألغام وكاميرات وعبوات ناسفة استهدفت سفينة محملة بالقمح، وصور أخرى تظهرمحاولة الميليشيات الحوثية تمويه منصات الصواريخ الباليستية.