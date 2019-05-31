زلزال بقوة 6,2 درجة يضرب جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر جنوب الفلبين، اليوم الجمعة دون أن ترد حتى الآن تقارير عن حدوث أضرار أو إصابات.
وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال يقع على بعد 92 كيلومتراً جنوب شرق بلدة "جافرنر جينيروسو"، في إقليم دافاو اورينتال، على بعد أكثر من ألف كيلومتر إلى الجنوب من العاصمة مانيلا.
وأضاف المعهد أن الإحساس بالزلزال كان أكثر قوة في مدينة ماتي سيتي. وهرع الآلاف إلى الشوارع في مدينة دافاو سيتي بعدما شعروا بالزلزال. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار حتى الآن.
وتقع الفلبين فوق "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تحدث نحو 90 % من زلازل العالم.
وفي 22 إبريل الماضي، لقي 16 شخصاً حتفهم وأصيب أكثر من 80 عندما ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة مئوية أقاليم شمال البلاد، وبينها العاصمة مانيلا.
في اليوم التالي، ضرب زلزال بقوة 6,5 درجة على مقياس ريختر شرق الفلبين، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.
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