بومبيو يؤكد نهج بلاده الصارم تجاه إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، نهج بلاده الصارم تجاه إيران، مطالباً الدول الأخرى بالانضمام إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقال بومبيو اليوم الجمعة، في برلين عقب لقائه نظيره الألماني هايكو ماس، إن إيران لم تلتزم بتعهداتها المالية في اتفاقية دولية تتعلق بحظر الإرهاب، مضيفاً أنه تم فرض عقوبات على أمور تتعلق بالتجارة مع إيران، مؤكداً عدم وجود عقوبات على أمور أخرى تخص السلع الإنسانية على سبيل المثال.

ومن جانبه، قال ماس إنه رغم الاختلافات مع الولايات المتحدة فإن هناك تعاوناً وثيقاً غير عادي مع واشنطن، مؤكداً أن بلاده والولايات المتحدة تتبعان أهدافاً مشتركة في السياسة المتعلقة بالشأن الإيراني.

وأوضح ماس أن الهدف هو الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية، مضيفاً أنه ينتظر توضيح من طهران بشأن برنامجها الخاص بالصواريخ الباليستية.

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وذكر ماس أن الولايات المتحدة وألمانيا تنتهجان حالياً طرقاً مختلفة فيما يتعلق بالشأن الإيراني، إلا أن كليهما على علم بالأهداف المشتركة، معرباً عن أمله في النجاح في تحقيق هذه الأهداف.

ويعوض بومبيو اليوم زيارته لبرلين، التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة، حيث توجه في ذلك الحين إلى العراق بسبب الأزمة الإيرانية، ما أثار استياء داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المنتظر مناقشة الاختلافات في السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة وألمانيا تجاه إيران خلال محادثات بومبيو مع المستشارة أنجيلا ميركل.