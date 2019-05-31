كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس وزراء باكستان: نقدر دور مصر المحوري في العالمين العربي والإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده تقدر دور مصر المحوري والفاعل في العالمين العربي والإسلامي، وهو الدور الذي تعول عليه باكستان لاستقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ككل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر إقامته بمدينة مكة المكرمة اليوم الجمعة مع رئيس وزراء باكستان الذي أكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مشيداً بالإنجازات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها بهدف تحقيق التنمية الشاملة.