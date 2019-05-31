كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن "ميليشيات الحوثي لديها طائرات مسيرة من نفس النوع الذي تملكه ميليشيا حزب الله اللبناني".

وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز"، أن "الصواريخ الباليستية يتم تهريبها عبر البحر من إيران إلى ميليشيات الحوثي".

وتابع: "الدعم الإيراني لميليشيات الحوثي بالصواريخ الباليستية والأسلحة أطال أمد الأزمة في اليمن".