كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيهات رئيس الإمارات.. صرف الدفعة الأولى من القروض والمساكن 2019 بـ3.4 مليارات درهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتوجيهات من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بصرف الدفعة الأولى لعام 2019 من القروض وتوزيع المساكن والأراضي السكنية، شملت 2000 قرض بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات درهم على المواطنين في أبوظبي.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، تأتي هذه الدفعة من المنح وفقاً لبرنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، الذي ضاعف عدد القروض الإسكانية الممنوحة، حيث تم في العام الماضي صرف 12.100 قرض سكني.