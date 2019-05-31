كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: حزب المحافظين البريطانى سيحقق أسوأ نتائج فى الانتخابات بسبب البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر استطلاع للرأي، أن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، سيعاني من أسوأ نتائج الانتخابات العامة إذا تم إجراء تصويت الآن، حيث أحبط الناخبون من الجمود بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من الأحزاب السياسية الرئيسية.

وأظهر استطلاع يوجوف لصحيفة التايمز أن حزب المحافظين، أنّ أحد أكثر الأحزاب نجاحًا في العالم الغربي، سيتراجع إلى المركز الثالث في تصويت على مستوى البلاد بنسبة 19 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ تأسيس الحزب قبل 200 عام تقريبًا.

وجاء في الاستطلاع أن حزب العمل، الذي يتزعمه جيريمي كوربين الاشتراكي ويدافع عن نسخة أخف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سيحتل المركز الثالث بحصوله على 19 في المائة من الأصوات، وهو أسوأ أداء له منذ عام 1918.

وكان المستفيدون الرئيسيون من التأرجح ضد الحزبين الرئيسيين سيكونون الأحزاب السياسية التي اتخذت مواقف لا لبس فيها لصالح أو ضد البريكست، ويبدو أن الناخبين يتخلون عن المحافظين والعمل، الذين يحاولون بطرقهم الخاصة تقديم نوع من التسوية على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.