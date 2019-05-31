كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويتر يغلق حساب النائب الهولندى المتطرف "خيرت فيلدرز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السياسي الهولندى اليميني المتطرف والناشط المناهض للإسلام خيرت فيلدرز اليوم الجمعة، إن موقع تويتر قد أغلق حسابه مؤقتًا عقب تصريحات أدلى بها عن منافس سياسي.

ووفقاً لوكالة رويترز، يعتمد فيلدرز، الذي لا يمكن الظهور بسهولة على الملأ بسبب تهديدات الإسلاميين ضده، اعتمادًا كبيرًا على تويتر للتواصل مع مؤيديه، ولديه 811000 متابع ، في المرتبة الثانية بعد رئيس الوزراء مارك روتي بين السياسيين الهولنديين.

وقال خيرت :"غالبًا ما يتغاضى تويتر عن تهديدات بالقتل ضدي، ولكن ليس تغريدة واقعية لى عن زميل سياسى".