كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن السورية تضبط أسلحة ومسروقات من مخلفات إرهابيي القنيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت قوات الأمن السوري على كميات من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال الغربية الصنع وآليات مسروقة إلى جانب أحزمة ناسفة لزوم الانتحاريين.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن الجهات الأمنية السورية عثرت بالتعاون مع الأهالي على مخازن في مناطق سيطرة مسلحي تنظيم جبهة النصرة قبل طردهم منها".

وأضاف: "تحوي المخازن كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر المتنوعة، والرشاشات والبنادق الآلية والمواد المتفجرة وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، والمفخخات والألغام الأرضية والأجهزة المعدة للتفجير عن بعد، إضافة إلى عشرات الآليات والسيارات والشاحنات والرافعات والجرارات الزراعية التي سرقها التنظيم خلال سيطرتها على مناطق مختلفة من ريف القنيطرة".

وأشار المراسل إلى أن بعض هذه الأسلحة والأجهزة هي من صناعة غربية ووصلت إلى التنظيمات الإرهابية عن طريق جهات إقليمية.