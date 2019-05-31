مقابل مبلغ خيالي.. كوتينيو قد يعود هذا الصيف لـ”البريمرليغ”

وضع فريق تشيلسي الإنجليزي، إسم البرازيلي فيليبي كوتينيو، اللاعب الحالي لفريق برشلونة الإسباني، ضمن قائمة أولوياته، من أجل التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وحسب صحيفة “ميترو” الإنجليزية، اليوم الجمعة، فإن نادي “البلوز” ومالكه الملياردير الروسي أبراموفيتش، مستعدان لدفع حوالي 158 مليون يورو لبرشلونة، من أجل ضم النجم البرازيلي كوتينو.
وأكدت الصحيفة نفسها، أن تشيلسي، يرغب في استغلال عائدات بيع اللاعب إدين هازارد، من أجل عقد هذه الصفقة.
وعلى الرغم من تألقه رفقة ليفيربول الإنجليزي، إلا أن كوتينو، فشل في وضع بصمته الخاصة رفقة برشلونة، وبصم على واحدة من أسوء مواسمه الكروية.
جدير ذكره، أن باريس سان جرمان الفرنسي، يعتبر هو الآخر من الأندية الراغبة في ضم كوتينيو، الصيف المقبل.
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