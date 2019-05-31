اليوم على 10 ليلا..ندوة بعنوان “قضية بوعشرين قضية دولة” بمشاركة ثلة من الحقوقين والإعلاميين

تعقد لجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحافي، توفيق بوعشرين، مساء اليوم الجمعة ندوة حول الملف، تحت عنوان “قضية بوعشرين قضية دولة” يشارك فيها ثلة من الحقوقيين، والإعلاميين.

وتتضمن الندوة إجراء قراءة في قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، الذي تعرض له مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، وهو القرار، الذي أكد أن استمرار اعتقال بوعشرين غير قانوني، مطالبا بتمتيعه بحريته، بل وتعويضه عن فترة الاعتقال التحكمي.

ويشارك كل من الصحافي أبوبكر الجامعي، مؤسس صحيفة “لوجورنال”، والحقوقية البارزة، خديجة الرياضي، والمحامي والحقوقي، عبد العزيز النويضي، وكذا الخبير القانوني، محمد رضى، بالندوة التي ستعقد، في تمام الساعة العاشرة ليلا بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط.