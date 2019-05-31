الدوزي يثير التساؤلات بفيديو لمدونة كويتية.. ما طبيعة العلاقة بينهما؟

روج الفنان “الدوزي”، أخيرا، لصورة المدونة الكويتية، روان بن حسين، لدى جمهوره، عبر نشره مقطع فيديو لها بزي القفطان المغربي، وهي تتمايل على أغنيته “أمر”.

وعلق الدوزي على مقطع الفيديو، الذي شاركه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “كيجاتكم روان بالقفطان المغربي؟ ياك بعدا جا معاها؟”، الأمر الذي جعل الجمهور يتساءل عن سر هذا المنشور، ووصلت التخمينات بسببه للحديث عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

وتساءلت معظم التعاليق عن طبيعة العلاقة بين الدوزي، وروان، مرجحة أن المنشور هو بداية إعلان عن علاقتهما.

الدوزي عادة ما يخفي حياته الشخصية، ويحاول إبعادها عن الأضواء، إلا أنه، أخيرا، تحدث عن مواصفات فتاة أحلامه، فهل يمكن أن تكون هي روان؟