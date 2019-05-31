المتصرفون في وزارة التعليم يقتحمون مديرية الموارد البشرية..تسلقوا المبنى ورفعوا لافتات

في خطوة تصعيدية جديدة، نفذ المتصرفون في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، عملية اقتحام لمقر مديرية الموارد البشرية للوزارة، في العاصمة الرباط.

ووسط حضور أمني، اقتحم المتصرفون مبنى المديرية بمدينة العرفان، رافعين لافتاتهم، بعدما تسلقوا المبنى.

وبعد تصعيدهم، تدخل ممثلون عن المركزيات النقابية لقطاع التعليم، للوساطة بيت المتصرفين والمديرية، حيث استقبلتهم المديرية في لقاء مستعجل للحوار، متأملين أن يتوصلوا لاتفاق ينهي اقتحام المتصرفين.

ويأتي تصعيد اليوم، على خلفية توجيه المتصرفين المنتمين لست نقابات، اتهامات لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإقصاء خريجي مسلك الإدارة التربوية من نتائج امتحان الكفاءة المهنية دورة شتنبر 2018، معتبرين أن الخطوة تمثل “استفزازا جديدا لهذه الفئة التي تنتظر إنصافها عوض الإمعان في الإضرار بها، حيث اجتاز المعنيون الامتحان بشكل قانوني بعد توصلهم باستدعاءات رسمية على غرار كافة زملائهم المكلفين بمهام الإدارة، مما يترجم غياب رؤية واضحة للوزارة الوصية في التعامل مع هذه الفئة”.

وعلى خلفية الخطوة الجديدة للوزارة، وبدعم من النقابات التعليمية، خاض المتصرفون في قطاع التعليم اعتصاما لثلاثة أيام قالوا إنها قابلة للتمديد، ووقفات احتجاجية في العاصمة الرباط.