الداودية تحفز الوداد بأغنية لتسيد إفريقيا من جديد – فيديو

أصدرت الفنانة زينة الداودية، أمس الخميس، أغنية تحفيزية لفريق الوداد البيضاوي، الذي ينافس على لقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، ويلعب المباراة النهائية، اليوم الجمعة، في تونس ضد فريق الترجي.

وتغنت الداودية بفريقها المفضل الوداد، بأغنية تحت عنوان “وداد جوكا”، واعتمدت في الفيديو كليب على طريقة السلفي.

وليست هذه المرة الأولى، التي تصدر فيها زينة الداودية أغنية تحفيزية عن الوداد البيضاوي، إذ قامت بالأمر نفسه، عام 2017، عندما بلغ الفريق المغربي نهائي دوري الأبطال، وأحرزه على حساب فريق الأهلي المصري.

وينافس الوداد على اللقب القاري، بعدما انتهت مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي بهدف لمثله، مع أفضلية للفريق التونسي كونه سجل على أرضية ملعب الخصم.