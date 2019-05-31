سقوط شهدين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي

استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وأصيب مستوطنان إسرائيليان في عملية طعن وقعت في مدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لما ذكرت “وكالة الصحافة الفلسطينية” (صفا)، اليوم الجمعة، فإن جنود الاحتلال أطلقوا النار على شاب فلسطيني في منطقة باب العامود في القدس؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد مجموعة مستوطنين.

فيما ذكرت شرطة الاحتلال أن اثنين من المستوطنين أصيبا في عمليتي طعن على درجات باب العامود في القدس، مبينة أن جراح أحدهما وصفت بالحرجة عقب إصابته في الجزء العلوي من جسده.

وأشارت شرطة الاحتلال إلى أن طواقم الإسعاف عملت على وقف النزيف قبل نقله في حالة حرجة إلى مستشفى “شعاري تسيدك” في القدس.

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وأغلقت قوات الاحتلال أبواب البلدة القديمة كافة، والمسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لساعات، قبل أن تعيد فتحه مجددا.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر محلية فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على طفل فلسطيني شرقي بيت لحم خلال محاولته اجتياز جدار الفصل لدخول مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفل عبد الله لؤي غيث، البالغ من العمر 16 سنة، من قرية حدب الفوار، استشهد برصاص قوات الاحتلال في الصدر أثناء محاولته عبور الجدار في اتجاه مدينة القدس المحتلة.