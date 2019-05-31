ظاهرة “شركي” ستستمر إلى الأسبوع المقبل.. والحرارة ستصل 45 درجة

كشف الحسين يوعابد، مسؤول التواصل داخل مديرية الأرصاد الجوية، أن موجة الحر ستستمر في المغرب إلى غاية بداية الأسبوع المقبل.

وقال يوعابد في حديث مع “اليوم24″، إن ظاهرة “الشركي” التي بدأت في المغرب منذ أمس الخميس، وستستمر إلى يوم الاثنين المقبل، هي نتيجة كتل هوائية ورياح حارة قادمة من الصحراء الكبرى.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الحرارة ستكون ما بين 38 و43 درجة في أقاليم شيشاوة، وخريبكة والفقيه بتصالح، والمناطق الداخلية ستكون الحرارة بين 26 و35 درجة، كما يتوقع هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 75 و95 كلم في الساعة نهاية الأسبوع المقبل.

وبخصوص طقس اليوم الجمعة، وسيلاحظ، خلال الظهيرة، تمركز سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس، وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية حيث الفرصة مهيأة لنزول زخات مطرية رعدية ومحلية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات المملكة.