اليونان ومقدونيا الشمالية تحلّان نزاعًا عمره عقود

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حوّلت اليونان بعثة دبلوماسية إلى عاصمة مقدونيا الشمالية، سكوبيه، إلى سفارة، بعد اتفاق بتطبيع العلاقات مع جارتها، التي غيرت اسمها من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية إرضاء لليونان.
وصرّحت اليونان في بيان لوزارة خارجيتها، أنها ستطوّر أيضا تمثيلها في بلدة بيتولا، جنوب مقدونيا الشمالية، ليصبح قنصلية عامة.
وجاء في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، أن مقدونيا الشمالية حدثت بعثتها في أثينا إلى سفارة، وفي مدينة سالونيكي شمال اليونان إلى قنصلية عامة.
وبذلك تنهي الدولتان هذا العام نزاعا مستمرا منذ عقود حول اسم جارة اليونان، إذ لطالما زعمت اليونان أن اسم "مقدونيا" فقط يلمح لمطالب بإقليمها الواقع شمال البلاد الذي يحمل الاسم نفسه وللتراث اليوناني القديم.
وقد مهد الاتفاق الطريق لتنضم مقدونيا الشمالية للناتو، وبعدها للاتحاد الأوروبي.
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