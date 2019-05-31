أول امرأة تتولى منصب مديرة مكتب الأمم المتحدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عيّنت الأمانة العامة للأمم المتحدة الدبلوماسية الروسية والصحافية السابقة، تاتيانا فالوفايفا، بوظيفة مديرة لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، لتصبخ بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ.

وتبلغ فالوفيا 61 عاما، وحازت على لقب الدكتوراه في الاقتصاد، وجاءت في المنصب بعد الدنماركي، مايكل مولر، الذي تولى إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ العام 2013.

وفالوفيا هي ثاني روسية تعين في هذا المنصب بين عامي 1993 و2011، لكنها ستكون أول امرأة يتم تعيينها فيه.

وتم تكليفها بشؤون التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية (الأوروبية-الأسيوية) المقامة في موسكو.

Advertisements

وقد بدأت فالوفيا حياتها المهنية بالعمل في مجال الصحافة الاقتصادية، في ثمانينيات القرن الماضي، التحقت بعدها بالسلك الدبلوماسي، وشغلت منصب السكرتير الثالث ثم الثاني، بين العامين 1989 و1994، للبعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وحتى العام 2012، فقد شغلت منصب مديرة قسم التعاون الدولي في روسيا، ثم التحقت باللجنة الاقتصادية الأوراسية.

وجاء تعيين فالوفايا في وقت تحظى فيه روسيا بتأثير متزايد في مكتب الأمم المتحدة، بجنيف، مقابل تراجع التأثير الأميركي بسبب سياسة الرئيس دونالد ترامب الإقصائية.

ويذكر أن منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة لا يزال شاغرا، كما انسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبره ترامب "منحازا".