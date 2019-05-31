وذكرت المعاونية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "لغاية اللحظة لم يتم تسليم بطاقات (كي كارد) الخاصة بمعاونية الاستخبارات، وعليه فان ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب تلك البطاقات من المنتسبين غير صحيح إطلاقاً".
وأضافت "نحن من مبدأ الحرص والمسؤولية ندعو لعدم التعاطي مع تلك الاخبار التي تحاول التشويش على منجزاتنا او التقليل من اهمية نجاح مشروع توطين الرواتب الذي ندعمه بقوة ونقدم كل التسهيلات لإكمال خطواته".
وأوضحت المعاونية، أن "منتسبيها لا يزالون يتسلمون رواتبهم وفق نظام البودرة المالي وكل ما يتداول بقصد كيل الاتهامات لنا عار عن الصحة".
وأضافت "نحن من مبدأ الحرص والمسؤولية ندعو لعدم التعاطي مع تلك الاخبار التي تحاول التشويش على منجزاتنا او التقليل من اهمية نجاح مشروع توطين الرواتب الذي ندعمه بقوة ونقدم كل التسهيلات لإكمال خطواته".
وأوضحت المعاونية، أن "منتسبيها لا يزالون يتسلمون رواتبهم وفق نظام البودرة المالي وكل ما يتداول بقصد كيل الاتهامات لنا عار عن الصحة".
كانت هذه تفاصيل خبر استخبارات الحشد الشعبي تصدر توضيحاً حول سحب 'كي كارد' من المنتسبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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