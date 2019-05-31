العراق: موقفنا مع التهدئة بشأن الأزمة الأميركية الإيرانية ومنع نشوب حرب بالمنطقة

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنّ "موقف العراق واضح، وصريح من الأزمة الحاليّة بين الولايات المتحدة الأمريكيّة وإلجمهورية الاسلامية الايرانية، وهو التهدئة، ومنع نُشُوب حرب في منطقتنا".وأضاف أن "هذا الموقف يتطابق مع التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب حول التهدئة في المنطقة، وعدم النية في شن أيّ حرب".

وأوضح الحكيم، أن "العراق يعد تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة مُهمة، ودقيقة، وخطوة في الاتجاه الصحيح لتهدئة الوضع بالمنطقة".

