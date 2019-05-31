الخليج 365 تنشر نتائج السادس الابتدائي لمحافظة ميسان

اعلنت التربية، الجمعة، نتائج الدراسة الابتدائية للمديرية العامة للتربية في محافظة ميسان للدور الاول، مبينة ان نسبة النجاح بلغت ٨٣،٢٣% للعام الدراسي 2019/2018. وادناه نتائج الدراسة الابتدائية (السادس الابتدائي ) لمديرية محافظة ميسان:



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