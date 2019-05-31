العبودي يدعو لعمليات استباقية ضد حواضن 'داعش'

وقال العبودي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، أن "بقايا عصابات داعش الارهابية تحاول مرة اخرى أن تنفذ عمليات ارهابية ضد مواطنين عزل فمرة تضرب قرى في بطون الصحراء ومرة تفجر سيارة وسط المدينة ومرة تخطف منتسبي القوات الامنية".



وأضاف العبودي، "المطلوب ان تنفذ القوات الامنية صولات وعمليات استباقية ضد حواضن داعش الارهابية، وكذلك الاسراع في تنفيذ الاحكام القضائية بحق المتورطين بالانتماء لداعش".



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