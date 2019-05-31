تحالف القوى يطالب عبد المهدي بتقديم الجنود المنتهكين لحرمات النساء إلى القضاء العسكري

وذكر التحالف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"نشعر بالأسى والأسف لما وصل إليه حال المقاتل العراقي من انعدام للضبط وتعمد الإهانة للمؤسسة العسكرية، بل وانحراف عن واجباته في حماية أمن المواطن وصون كرامته إلى تكرار فضائح انتهاك حرمة وعرض المدنيين الأبرياء في نقاط التفتيش ومراكز التوقيف والاعتقال بشكل خاص النساء والاطفال وهو ما يجعلهم تحت طائلة العقوبات القضائية ومسؤولية الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة وانتهاك حقوقها وحماية حق الطفل ومكافحة جرائم الاستغلال الجنسي لهم".وأكد أنه "في الوقت الذي يثمن تحالف القوى العراقية على الإجراءات المعلنة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية بحق المجرمين المنشورة صورهم ومقاطعهم الفيديوية، لكن تبقى المسؤولية القانونية والاخلاقية ملزمة لجميع القادة والامرين والضباط في مراقبة سلوكيات منتسبيهم وعدم التستر على مرتكبي الانتهاكات بحق المواطنين الأبرياء، وضرورة الحفاظ على سمعة ومهنية وشرف المؤسسة العسكرية".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو يظهر منتسباً في الجيش بمحافظة نينوى وهو بوضع مخل مع آخرين، الأمر الذي أثار موجة استياء كبيرة.



واعلنت خلية الاعلام الامني في بيان رسمي صدر، ظهر اليوم الجمعة، عن اعتقال الاشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب.