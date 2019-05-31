بالصور.. الدفاع المدني ينفذ عملية بطولية لانقاذ عائلة من حريق في عمارة شرقي بغداد

تمكن رجال دفاع مدني بغداد الرصافة وبالتحديد مركز المعلمين من انقاذ عائلة مكونة من سبعة افراد بعد ان حاصرتهم النيران التي نشبت داخل عمارة سكنية في منطقة الامين الثانية الواقعة بجانب الرصافة شرقي بغداد.

وقال مكتب الدفاع المدني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "اذ عهد رجالنا على المباشرة بعمليات الانقاذ والاخلاء بالتزامن مع اخماد الحريق حتى تمكنت من انقاذ واخلاء جميع الساكنين في البناية مع اخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بفضل من الله وسرعة استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث".





وقال مكتب الدفاع المدني في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، "اذ عهد رجالنا على المباشرة بعمليات الانقاذ والاخلاء بالتزامن مع اخماد الحريق حتى تمكنت من انقاذ واخلاء جميع الساكنين في البناية مع اخماد الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية بفضل من الله وسرعة استجابة فرق الدفاع المدني بالوصول إلى موقع الحادث".



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