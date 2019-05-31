نائب: الخروقات الامنية في كركوك انتكاسة امنية كبيرة يجب تداركها بسرعة

وقال البعيدجي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "ماحصل من انفجارات تتحمله الكتل السياسية التي عرقلت اختيار الوزراء الامنيين خصوصا وقد مر عام كامل على اجراء الانتخابات والى الان لم يحسم ملف الوزارات الامنية الامر الذي ادى الى انعكاس الوضع الامني بصورة سلبية".واضاف البعيجي انه على "الاحزاب السياسية في محافظة كركوك ان تبعد الملف الامني في المحافظة عن صراعتها السياسية ومصالحها الخاصة وان تترك الملف بيد المختصين لضمان امن المواطنين الابرياء وعدم تعرضهم لاي استهداف قد يحصل في المستقبل اذا استمرت النزاعات فيما بينها".

وتابع البعيجي، ان "استهداف محافظة كركوك امر خطير جدا ويجب تسخير كافة الامكانيات لتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على اعتبار ان امن كركوك من امن العراق جميعا لذلك يجب اتخاذ كافة التدابير من قبل الجهات المختصة والاسراع بالقبض على الجناة بالسرعة الممكنة".

