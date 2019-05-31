واضاف البعيجي انه على "الاحزاب السياسية في محافظة كركوك ان تبعد الملف الامني في المحافظة عن صراعتها السياسية ومصالحها الخاصة وان تترك الملف بيد المختصين لضمان امن المواطنين الابرياء وعدم تعرضهم لاي استهداف قد يحصل في المستقبل اذا استمرت النزاعات فيما بينها".
وتابع البعيجي، ان "استهداف محافظة كركوك امر خطير جدا ويجب تسخير كافة الامكانيات لتوفير الحماية اللازمة للمحافظة على اعتبار ان امن كركوك من امن العراق جميعا لذلك يجب اتخاذ كافة التدابير من قبل الجهات المختصة والاسراع بالقبض على الجناة بالسرعة الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الخروقات الامنية في كركوك انتكاسة امنية كبيرة يجب تداركها بسرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.