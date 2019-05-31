التحالف العربي: حررنا 85% من اليمن وتدخلات إيران تعرقل الحل

أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، خاصة أنها بدأت بسبب استيلاء مليشيا الحوثي على مقدرات الدولة، وأسلحة الجيش اليمني.

وقال العقيد الركن تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده، الجمعة، لاستعراض آخر التطورات الخاصة بعمليات التحالف في اليمن: "إن عمليات التحالف نجحت في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وإعادتها للحكومة الشرعية".

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وأضاف: بعد قيام مليشيا الحوثي التي هي مجرد أداة في أيدي النظام الإيراني والحرس الثوري بتهديد الأوضاع في اليمن، كان لزاما على دول الخليج القيام بعمليات عسكرية لإعادة الشرعية لأصحابها في اليمن، ولولا تدخلات إيران لكانت انتهت العملية العسكرية.

وتابع المتحدث أن التحالف اهتم منذ بداية العملية العسكرية بالوضع الإنساني، والدعم السخي من دول التحالف يهدف للوقوف بجانب الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة التي تتسبب فيها تلك المليشيا الانقلابية".

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي أن الدعم الإيراني لمليشيا الحوثي جعلها ترفض تقديم أي تنازلات للوصول لاتفاق سلمي ينهي معاناة اليمنيين، فتلك المليشيا لديها صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار تحصل عليها من إيران عن طريق البحر.

وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على أن العمليات العسكرية استهدفت الضغط على مليشيا الحوثي للجلوس على مائدة المفاوضات، للوصول إلى حل للأزمة اليمنية، مشيرا إلى أن الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون على المدن السعودية صنعت في مصانع الحرس الثوري.