بالصور.. نحو 260 ألفًا صلوا "الجمعة اليتيمة" بالأقصى

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة في رمضان بالمسجد الأقصى

لم تتمكن قيود الاحتلال الإسرائيلي وارتفاع درجات الحرارة من منع عشرات الآلاف من الفلسطينيين أداء صلاة الجمعة اليتيمة (الأخيرة) في شهر رمضان في المسجد الأقصى.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 260 ألف فلسطيني أدوا الصلاة، وسط تقديرات ببقاء أعداد كبيرة منهم في المسجد لإحياء ليلة القدر هذه الليلة.

وكانت قوات الاحتلال قتلت فلسطينيين اثنين أحدهما في البلدة القديمة من مدينة القدس بزعم طعن إسرائيليين اثنين، والآخر عند حاجز عسكري في بيت لحم لدى محاولته الالتفاف على حاجز عسكري إسرائيلي للوصول إلى مدينة القدس لأداء الصلاة.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن يوسف وجيه، 18 عاما من سكان بلدة غبوين قضاء رام الله، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس القديمة وإن الطفل عبدالله غيث، 16 عاما، استشهد برصاص الاحتلال قرب بيت لحم لدى محاولته وفلسطيني آخر اجتياز الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى القدس وأداء الصلاة.

ووصل المصلون إلى المسجد على الرغم من الارتفاع في درجات الحرارة.

وللجمعة الرابعة على التوالي منذ بدء شهر رمضان حولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية.





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فقد انتشر الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق فيها المؤدية إلى بوابات المسجد الأقصى.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذكور دون سن الأربعين عاما من سكان الضفة الغربية من عبور الحواجز العسكرية للوصول إلى المسجد الأقصى.

كما حالت بالكامل دون وصول أي مصل من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.





وتحدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين القيود الإسرائيلية ووصلوا إلى المسجد منذ مساء الخميس، من خلال المرور عبر طرق طويلة أو القفز على جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية.

وقد امتلأت ساحات المسجد بالمصلين فيما تولى حراس المسجد وفرق النظام تخصيص منطقة قبة الصخرة والساحات المحيطة لصلاة النساء، والمسجد القبلي المسقوف والساحات المحيطة لصلاة الرجال .





وتولى المتطوعون مساعدة المصلين وخاصة كبار السن منهم، على الوصول إلى أماكن للصلاة.

كما انتشرت فرق الإسعاف في أنحاء المسجد لتقديم الخدمات الطبية للمصلين المرضى في حال حدث أي طارئ.