قمم مكة.. نهاية المواقف الرمادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أتت كلمة الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، في القمة الخليجية الطارئة بمكة المكرمة، قوية كما عهدناه، وضع فيها النقاط على الحروف وأكد فيها على التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية بكل حزم وعزم.

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