- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالجمعة 2019/5/31 05:00 مساء بتوقيت أبوظبي
مقر الأمم المتحدة في جنيف
أعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة تعيين الدبلوماسية الروسية والصحفية السابقة تاتيانا فالوفايا مديرة لمكتبها في جنيف، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.
وفالوفايا البالغة 61 عاما حائزة دكتوراه في الاقتصاد، وستخلف في المنصب الدنماركي مايكل مولر الذي تولى إدارة المقر الأوروبي للأمم المتحدة منذ عام 2013.
وقد تولى شخصان من روسيا هذا المنصب بين عامي 1993 و2011، لكن فالوفايا ستكون أول امرأة يتم تعيينها فيه.
وفالوفايا المكلّفة حاليا بشؤون التكامل والاقتصاد الكلي في اللجنة الاقتصادية الأوراسية (الأوروبية-الآسيوية) في موسكو، بدأت حياتها المهنية بالعمل في مجال الصحافة الاقتصادية في ثمانينيات القرن الماضي ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي.
وشغلت منصب السكرتير الثالث ثم الثاني للبعثة الدائمة لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل بين عامي 1989 و1994، وتولّت فالوفايا إدارة قسم التعاون الدولي في روسيا حتى عام 2012 ثم التحقت باللجنة الاقتصادية الأوراسية.
ويأتي تعيين فالوفايا في توقيت تحظى فيه روسيا بتأثير متزايد في مكتب الأمم المتحدة في جنيف مقابل تراجع التأثير الأمريكي بسبب سياسة الرئيس دونالد ترامب.
ولا يزال منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة شاغرا كما انسحبت واشنطن من مجلس حقوق الإنسان الذي يعتبره ترامب "منحازا".
كانت هذه تفاصيل خبر فالوفايا.. أول روسية ترأس مكتب الأمم المتحدة بجنيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.