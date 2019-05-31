الان تتابع عاجل.. التحالف: الميليشيات الحوثية شكلت منذ الانقلاب تهديدًا لليمن ولدول الجوار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، إن السعودية دعت عام 2014 كل الأطراف اليمنية للحوار، لافتًا إلى أن الميليشيات الحوثية شكلت منذ الانقلاب تهديدًا لليمن ولدول الجوار.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع السفير السعودي في اليمن، أن العمليات العسكرية انطلقت لا لتدمير القدرة العسكرية للحوثيين بل لإعادة الشرعية خاصة وأن الميليشيات الحوثية هي ذراع لإيران لتهديد وجود اليمن ودول الجوار.

وأشار “المالكي” إلى أن الجهد العسكري يهدف إلى وقف التهديدات الإيرانية لمجتمعاتنا بعد تزويد طهران للحوثيين بالصواريخ والمال الذي يطيل العمليات العسكرية وسعيها عبر أذرعتها في اليمن لإيجاد موطئ قدم في مضيق باب المندب. Advertisements وأوضح أن أشكال التدخل الإيراني في اليمن تتلخص بالصواريخ والطائرات المسيرة والزوارق المفخخة، فالميليشيات الحوثية أول ميليشيا في العالم تمتلك صواريخ باليستية، فضلًا عن وجود بعض الأسلحة توجد عليها صور بشار الأسد ويتم تهريبها من الضاحية الجنوبية في لبنان. ولفت “المالكي” إلى أنه عند بدء العمليات العسكرية في اليمن كان الحوثيون على وشك السيطرة على عدن، وتم تحرير نحو 85% من الأراضي اليمنية منذ بدء عملياتنا العسكرية. وتابع “المالكي”، أن الحرب هذه هي حرب فرضت على دول الخليج ولم تكن خيارًا، فاستقرار المنطقة من استقرار اليمن ونعمل على تأمين سلامة الملاحة البحرية، مع التزام التحالف بعملياته في اليمن المعايير القانونية الدولي.

وقال إن الحوثيين يمتلكون صواريخ من الحرس الثوري وأسلحة لم تكن بحوزة الجيش اليمني سابقًا، مؤكدًا أن إيران تجهز الحوثيين بأسلحة بحرية تشكل خطرا داهما على الملاحة.

وأوضح “المالكي”،أن السفنية سافيز الإيرانية تتولى تزويد الحوثيين بألغام بحرية وتلعب دور غرفة العمليات لتهديد الملاحة في باب المندب.