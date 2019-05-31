جمال محسن يكشف طرق حل أزمات العرب

أكد المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع "الخليج 365" الدكتور جمال محسن، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كشف حل للأزمات المندلعة بالمنطقة العربية خلال كلمته في قمة مكة، مشددًا على أن إعادة التضامن العربي المشترك لمواجهة الإرهاب، وبناء استراتيجية على الاحترام المتبادل بين الدول، هم القواعد الأساسية لضمانة الحلول لأزمات الأمة العربية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية إكسترا نيوز، أن أمريكا وقعت في خطأ استراتيجي منذ سنوات وهو توقيع الاتفاق النووي الإيراني.

وطالب "محسن"، القيادة العربية بضرورة توضيح الرؤية ووجود موقف مشترك للعرب بمدى التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة، مدى تأثيرها على السلم والأمن الدوليين والسلام لا بد أن يكون متوازي وبكتلة وبكلمة عربية واحدة.