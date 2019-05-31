شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يطالب ألمانيا بحظر «حزب الله» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (برلين)

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (الجمعة)، ألمانيا إلى أن تحذو حذو بريطانيا وتحظر مليشيا «حزب الله» اللبناني.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في فبراير 2019 أنها قررت حظر «حزب الله» على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية. وجاء هذا القرار على خلفية موجة من الغضب أثارها رفع أعلام هذا التنظيم في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في لندن.

وبدأ بومبيو اليوم جولة أوروبية تستغرق 5 أيام بزيارة مؤجلة لبرلين، إذ من المتوقع أن يضغط على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا. وأكد أنه سيبحث أيضا التطورات الخاصة بإيران.

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ومن المقرر أن يجتمع بومبيو مع وزير الخارجية هايكو ماس والمستشارة أنغيلا ميركل خلال الزيارة القصيرة التي تستمر نصف يوم. يذكر أن زيارته كانت مقررة في وقت سابق هذا الشهر، لكنها ألغيت في آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران، وهي قضية أخرى تختلف بشأنها وجهات نظر واشنطن وبرلين.

وتشمل جولة بومبيو أيضا سويسرا وهولندا وبريطانيا.

وكان بومبيو قال للصحفيين قبل توجهه إلى برلين، إنه يتعين على ألمانيا أن تبذل المزيد للوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي التي حددها حلف شمال الأطلسي عند اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف «الرئيس ترمب غير راض»، لافتا إلى أن ترمب الذي شكا مرارا من أن ألمانيا وأعضاء آخرين في الحلف لا يدعمون الحلف بالقدر الكافي. وقال «إنهم اقتصاد مهم وكبير داخل الاتحاد الأوروبي، ونحتاج منهم مشاركة كاملة وتخصيص موارد كافية لحماية أوروبا».