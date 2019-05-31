علي حسن خليل: لا صحة لأي كلام عن تأخير معاشات التقاعد

أكد وزير المالية ​علي حسن خليل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أنه "لا صحة لأي كلام عن تأخير معاشات التقاعد، وقد تم تحويلها كالعادة من ​وزارة المالية​ الى ​المصرف المركزي​ و​المصارف​".

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