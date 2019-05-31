وزير خارجية اسبانيا في مؤتمر صحافي مع باسيل: بحثنا الامور ذات الصلة في الموضوع الإقتصادي

لفت وزير الخارجية الاسباني ​​جوزيب بوريل​، في مؤتمر صحافي مع وزير الخاجية ​جبران باسيل​، الى "أننا بحثنا الامور ذات الصلة في الموضوع الإقتصادي والتجاري والعلاقات السياسية والإقتصادية بين ​لبنان​ و​اسبانيا​"، مشيرا الى أن "باسيل أظهر درجة كبيرة من الديناميكية والعمل الدؤوب. وبالتأكيد تحدثنا عن العلاقات الإنسانية بين البلدين ووجود عدد كبير من التلامذة اللبنانين في ​إسبانيا​، وهناك حضور كبير من الجالية اللبنانية في إسبانيا والروابط التاريخية".

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