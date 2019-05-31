مجهولون يحرقون أكوام نفايات في خراج كفرحبو

أقدم مجهولون على إحراق أكوام من ​النفايات​ رميت عشوائيا في خراج بلدة ​كفرحبو​ - ​الضنية​، ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود وتمدده في اتجاه القرى المجاورة. ودعا الأهالي الجهات المختصة إلى معاقبة المرتكبين.

وكانت مشاهد إحراق أكوام النفايات العشوائية في بلدات وقرى الضنية قد اتسعت في الآونة الأخيرة، بعد تراكمها نتيجة إقفال مكب عدوي مطلع شهر نيسان الماضي، وهو المكب الوحيد في المنطقة، من غير التمكن من إيجاد بديل.