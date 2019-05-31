كهرباء لبنان: عزل مخرج عين الجديدة في محطة عاليه من 1/6 الى 30/6

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عن عزل مخرج "عين الجديدة" في محطة ​عاليه​ الرئيسية من 1/6/2019 ولغاية 30/6/2019 ضمنا من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من اجل إنشاء مخرج جديدة من محطة عاليه الرئيسية لغاية بلدة ​بيصور​.

وبالتالي، سوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج "عين الجديدة".