كهرباء لبنان: عزل مخرج عين الجديدة في محطة عاليه من 1/6 الى 30/6

أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان، عن عزل مخرج "عين الجديدة" في محطة عاليه الرئيسية من 1/6/2019 ولغاية 30/6/2019 ضمنا من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من اجل إنشاء مخرج جديدة من محطة عاليه الرئيسية لغاية بلدة بيصور.
وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من مخرج "عين الجديدة".
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