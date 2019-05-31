توقيف 3 مساجين فروا فجرا من نظارة سجن مفرزة سير بعلبك

تمكنت دورية من ​مخابرات الجيش​ من توقيف ثلاثة مساجين فروا فجرا من نظارة سجن مفرزة سير بعلبك، في سهل بلدة ايعات هم : (ح. و. س)، (م. أ س)، (س. ع. أ). وكان السجين (ط. ح.) قد سلم نفسه إلى دورية أمنية، فيما يجري البحث عن السجين الفار الخامس، ويدعى (ب. ن. ط.).

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